FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach endgültigen Zahlen für 2024 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Jahresziele des Online-Modehändlers für 2025 lägen etwa im Rahmen seiner Annahmen und der Konsensschätzungen, schrieb Analyst Adam Cochrane in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Zalando habe zuletzt die eigenen Zielsetzungen am Ende überboten, weshalb der Experte nun damit rechnet, dass das Unternehmen jeweils das obere Ende der Prognosespannen erreicht./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 07:20 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.