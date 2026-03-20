NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen für Europas Konsumgüterkonzerne im Zuge des Iran-Kriegs an höhere Umsatzkosten und das gesunkene Verbrauchervertrauen an. Beim Bierbrauer AB Inbev kalkuliert er aber auch wohl höhere Absatzvolumina während der Fußball-WM in den USA ein./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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