AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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20.03.2026 10:32:07

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen für Europas Konsumgüterkonzerne im Zuge des Iran-Kriegs an höhere Umsatzkosten und das gesunkene Verbrauchervertrauen an. Beim Bierbrauer AB Inbev kalkuliert er aber auch wohl höhere Absatzvolumina während der Fußball-WM in den USA ein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
59,98 € 		Abst. Kursziel*:
36,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
60,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,62%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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