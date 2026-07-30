NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Brauereikonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der US-Absatz habe aber trotz der Fußball-Weltmeisterschaft geschwächelt./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:13 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.