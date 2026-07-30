AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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30.07.2026 13:13:51

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Brauereikonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der US-Absatz habe aber trotz der Fußball-Weltmeisterschaft geschwächelt./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
97,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
72,18 € 		Abst. Kursziel*:
34,39%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
72,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,79%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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