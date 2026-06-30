ABB Aktie
|94,76EUR
|1,90EUR
|2,05%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 70 auf 80 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Phil Buller wagte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen frühen Ausblick aber das zweite Quartal. Er rechnet mit einer weiterhin starken Auftragsentwicklung im Bereich der Elektrifizierung. Abgesehen von der Anpassung an Wechselkurseffekte bleiben seine Schätzungen aber im Wesentlichen unverändert. Die Zielerhöhung begründete der Experte mit dem verschobenen Bewertungszeitraum, der sich nun bis Ende 2027 erstrecke./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
80,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
87,30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8,36%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
87,58 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,65%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
15:59
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Zürich: SLI am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Zürich: Börsianer lassen SMI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
12:26
|SIX-Handel: SMI notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 legt mittags zu (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen SLI am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|15:43
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|15:43
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|15:43
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|94,76
|2,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:37
|Yara International ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:35
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:59
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|15:57
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|15:56
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:43
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|14:09
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|13:37
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|12:09
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:23
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:00
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:03
|UBM Development
|Erste Group Bank
|09:01
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|08:56
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:54
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|08:46
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:44
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:44
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|08:43
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:42
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08:25
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:06
|easyJet Neutral
|UBS AG
|07:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Siemens Buy
|UBS AG
|07:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:55
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.