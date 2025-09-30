adidas Aktie

184,10EUR 3,05EUR 1,68%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

30.09.2025 07:42:10

adidas Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer unerwartet schwachen Umsatzentwicklung im zweiten Jahresviertel sollten die Erlöse im dritten Quartal wieder an Fahrt gewonnen haben, schrieb Robert Krankowski in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Dies könnte dazu beitragen, die große Bewertungslücke des deutschen Sportartikelkonzerns zum US-Rivalen Nike zu verringern./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
adidas 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
274,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
181,20 € 		Abst. Kursziel*:
51,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
183,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,12%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

