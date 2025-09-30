adidas Aktie
|184,10EUR
|3,05EUR
|1,68%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer unerwartet schwachen Umsatzentwicklung im zweiten Jahresviertel sollten die Erlöse im dritten Quartal wieder an Fahrt gewonnen haben, schrieb Robert Krankowski in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Dies könnte dazu beitragen, die große Bewertungslücke des deutschen Sportartikelkonzerns zum US-Rivalen Nike zu verringern./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
274,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
181,20 €
|
Abst. Kursziel*:
51,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
183,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,12%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
