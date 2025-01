HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Hold" belassen. Die Gewinnüberraschung sei noch größer ausgefallen als er gedacht habe, schrieb Analyst Jörg Frey in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf Eckdaten. Angesichts der starken Dynamik zum Jahresende seien 2025 mehr als zehn Prozent Umsatzwachstum drin - bei gleichzeitig anhaltender Margenverbesserung./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2025 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.