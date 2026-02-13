Deutsche Börse Aktie

219,10EUR 10,70EUR 5,13%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

13.02.2026 15:21:01

Deutsche Börse Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier der Deutschen Börse von 270 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das vierte Quartal sei solide ausgefallen, schrieb Philipp Häßler am Freitag. Die Prognose habe der Börsenbetreiber bestätigt. Die Bewertung sei attraktiv. Die Aktie habe seit ihrem Allzeithoch 2025 etwa 30 Prozent verloren. Die Investorenängste, dass die Börse größere Umsatzanteile aufgrund von KI verlieren werde, seien u?bertrieben./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Kaufen
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
219,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
219,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

