Heidelberg Materials Aktie
|191,55EUR
|3,30EUR
|1,75%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall widmete sich am Sonntag dem in der Zementbranche zuletzt heiß diskutierten Thema Emissionszertifikate. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach die EU offenbar noch länger Gratiszertifikate ausgeben will als bisher geplant. Gerade die Aktien von Heidelberg Materials seien heftig gefallen, wie auch die Preise für CO2-Emissionen. Sorgen vor einem Kollaps des Zertifikatehandels hält Rall aber für übertrieben. Zur Flucht aus dem Sektor habe auch die starke Positionierung der Anleger hier und der gute Lauf deutlichen Beitrag geleistet. Die Bewertung der Aktien von Heidelberg Materials hält Rall für sehr attraktiv, auch wenn die politische Unsicherheit bis zum Reformvorschlag der EU im Juli hoch bleiben dürfte./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 22:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 00:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
