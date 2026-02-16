Heidelberg Materials Aktie

191,55EUR 3,30EUR 1,75%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

16.02.2026 06:42:14

Heidelberg Materials Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall widmete sich am Sonntag dem in der Zementbranche zuletzt heiß diskutierten Thema Emissionszertifikate. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach die EU offenbar noch länger Gratiszertifikate ausgeben will als bisher geplant. Gerade die Aktien von Heidelberg Materials seien heftig gefallen, wie auch die Preise für CO2-Emissionen. Sorgen vor einem Kollaps des Zertifikatehandels hält Rall aber für übertrieben. Zur Flucht aus dem Sektor habe auch die starke Positionierung der Anleger hier und der gute Lauf deutlichen Beitrag geleistet. Die Bewertung der Aktien von Heidelberg Materials hält Rall für sehr attraktiv, auch wenn die politische Unsicherheit bis zum Reformvorschlag der EU im Juli hoch bleiben dürfte./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 22:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 00:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
188,15 € 		Abst. Kursziel*:
38,19%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
191,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,73%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

