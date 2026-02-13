Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

909,50EUR -11,50EUR -1,25%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

13.02.2026 12:12:37

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2225 auf 1900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anpassung der Wachstumserwartungen habe bei der Aktie des Zahlungsabwicklers zu einer "verrenkten" Bewertung geführt, schrieb Mohammed Moawalla am Donnerstagabend. Dabei findet er die fundamentale Story solide./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
1 900,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
910,00 € 		Abst. Kursziel*:
108,79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
909,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
108,91%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

