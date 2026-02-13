NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2225 auf 1900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anpassung der Wachstumserwartungen habe bei der Aktie des Zahlungsabwicklers zu einer "verrenkten" Bewertung geführt, schrieb Mohammed Moawalla am Donnerstagabend. Dabei findet er die fundamentale Story solide./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.