LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk nach einem Zwischenbericht von 360 auf 340 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Den schwächer als vom Markt erwartet ausgefallenen Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 hält Analyst James Gordon für konservativ, wie er am Donnerstag schrieb. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ag



