Ferrari Aktie
|320,50EUR
|1,70EUR
|0,53%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 hätten seinen positiven Argumenten für den Sportwagenhersteller neue Nahrung gegeben, schrieb Michael Filatov am Freitagabend. Das erste Halbjahr 2026 sollte zwar eher schwächer ausfallen, doch für ein starkes zweites Halbjahr sei der Grundstein gelegt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
381,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
319,10 €
|
Abst. Kursziel*:
19,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
320,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,88%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
10.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Ferrari-Aktie mit Kurssprung: Quartalsergebnis besser als erwartet (dpa-AFX)
|
10.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Ferrari im EuroStoxx nach Zahlen in der Pole-Position (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Ferrari reassures investors with better than expected forecasts (Financial Times)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie erholt sich deutlich (dpa-AFX)
|
09.02.26
|Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.01.26
|Spielwarenmesse in Nürnberg: Dann bau dir doch deinen eigenen Ferrari (Spiegel Online)
|
05.01.26
|Ferrari-Aktie gesucht: Exor sichert sich Rechte durch Verlängerung der Vereinbarung (Dow Jones)
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|322,10
|1,04%
