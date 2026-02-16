HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 hätten seinen positiven Argumenten für den Sportwagenhersteller neue Nahrung gegeben, schrieb Michael Filatov am Freitagabend. Das erste Halbjahr 2026 sollte zwar eher schwächer ausfallen, doch für ein starkes zweites Halbjahr sei der Grundstein gelegt./rob/tih/ag



