Aroundtown Aktie

2,83EUR 0,06EUR 2,17%
Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

16.02.2026 07:44:49

Aroundtown SA Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Das Immobilienunternehmen habe in einer Pressemitteilung einen Bericht der "Wirtschaftswoche" über Büro-Leerstände in Frankfurt kommentiert, schrieb Kai Klose am Montag. Wie in anderen Städten konzentriere sich die Nachfrage nach Büroflächen in Frankfurt offenbar auf moderne Objekte in zentralen Lagen. Er hält den Ansatz von Aroundtown, günstig erworbene Immobilien aufzupeppen, vor diesem Hintergrund für passend./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Aroundtown SA Hold
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
4,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2,80 € 		Abst. Kursziel*:
42,86%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,54%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aroundtown SA

