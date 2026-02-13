NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 42 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton kappte seine Schätzungen am Donnerstagabend im Nachgang der Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals. Das Umfeld sei für die Jenaer noch schwieriger geworden, schrieb er./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.