Carl Zeiss Meditec Aktie

27,08EUR 1,70EUR 6,70%
Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.02.2026 12:14:53

Carl Zeiss Meditec Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 42 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton kappte seine Schätzungen am Donnerstagabend im Nachgang der Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals. Das Umfeld sei für die Jenaer noch schwieriger geworden, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
27,00 € 		Abst. Kursziel*:
33,33%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
27,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,94%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

mehr Nachrichten