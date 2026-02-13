Danone Aktie

13.02.2026 12:38:06

Danone Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman sieht in seinem Ausblick auf die anstehenden Geschäftszahlen - unter der Voraussetzung, dass es keine weiteren Produktrückrufe bei Säuglingsnahrung gibt - eine durchaus interessante Konstellation. Die Aktien seien nach dem Kursrutsch auf Basis der Gewinnerwartungen für 2027 mittlerweile günstiger bewertet als der Konkurrentin Nestle, schrieb er am Donnerstag. Sollte Danone die Markterwartungen mit dem Umsatzwachstum aus eigener Kraft im Schlussquartal erreichen und beim Ausblick für 2026 für Zuversicht sorgen, dürften die Papiere Boden gut machen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 11:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
72,32 € 		Abst. Kursziel*:
14,77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
72,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,96%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

