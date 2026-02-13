pbb Aktie

3,67EUR -0,43EUR -10,54%
pbb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001

13.02.2026 16:57:16

pbb Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach der Veröffentlichung von Eckzahlen und der Verschiebung der Gewinnziele für 2027 auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das in die Zukunft verschobene Profitabilitätsziel des Immobilienfinanzierers zeige, dass die "Bremsstrecke" des US-Ausstiegs länger als zuvor gedacht sei, schrieb Andreas Pläsier am Freitag. Zudem wögen die laufenden Kosten für die Risikovorsorge in den USA und die schleppende Markterholung schwerer als erwartet. Infolgedessen werde das allmähliche Umsatzwachstum im europäischen Gewerbeimmobilienfinanzierungsgeschäft den Verlust des US-Geschäfts nur langsamer ausgleichen./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4,00 € 		Abst. Kursziel*:
75,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
90,94%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

