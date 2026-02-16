HENSOLDT Aktie

80,15EUR -0,85EUR -1,05%
HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

16.02.2026 08:55:03

HENSOLDT Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt vor den anstehenden Jahreszahlen von 86 auf 91 Euro angehoben und die Aktien nach ihrem Rückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der Korrektur der Aktie und der Markterwartungen auf ein realistisches Niveau sieht der Analyst Christian Cohrs die Papiere des Radarspezialisten positiver. Für 2025 erwartet er ein "solides Jahresendergebnis in beiden Geschäftsbereichen und eine starke Auftragsdynamik", wie er am Montag in seinem Bilanzausblick schrieb. Er sieht das vergangene Jahr primär als Vorbereitung auf den erwarteten Boom im Verteidigungssektor./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
91,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80,60 € 		Abst. Kursziel*:
12,90%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
80,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,54%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

Analysen zu HENSOLDT

08:55 HENSOLDT Buy Warburg Research
30.01.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 HENSOLDT Equal-weight Morgan Stanley
12.01.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:22 L'Oréal Overweight Barclays Capital
09:16 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
09:08 Adyen B.V. Parts Sociales Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 KWS SAAT Buy Warburg Research
08:55 HENSOLDT Buy Warburg Research
08:02 Airbus Outperform Bernstein Research
08:02 Hermès Outperform Bernstein Research
07:55 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:44 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
07:20 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
07:19 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:05 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
06:43 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:42 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:38 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
06:35 TUI Overweight Barclays Capital
06:20 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:19 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 thyssenkrupp Halten DZ BANK
13.02.26 pbb Buy Warburg Research
13.02.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
13.02.26 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.26 HelloFresh Halten DZ BANK
13.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.02.26 Semperit buy Baader Bank
13.02.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Unilever Sell UBS AG
13.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
13.02.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Danone Overweight Barclays Capital
13.02.26 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
13.02.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
13.02.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 RELX Outperform Bernstein Research
13.02.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
13.02.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
