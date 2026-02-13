JPMorgan Chase Aktie
|254,95EUR
|0,15EUR
|0,06%
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
JPMorgan ChaseCo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan vor dem Investorentag Ende Februar mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Jason Goldberg geht in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick davon aus, dass der Fokus auf der Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTCE), Wachstumschancen und Technologievorteilen liegen wird./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Overweight
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 391,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 302,64
|
Abst. Kursziel*:
29,20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 302,27
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,35%
|
Analyst Name::
Jason Goldberg
|
KGV*:
-
