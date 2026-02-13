LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan vor dem Investorentag Ende Februar mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Jason Goldberg geht in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick davon aus, dass der Fokus auf der Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTCE), Wachstumschancen und Technologievorteilen liegen wird./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.