Mercedes-Benz Group Aktie
|57,62EUR
|0,79EUR
|1,39%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen und einem Strategie-Update auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jose M Asumendi geht in einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass 2025 für den Autobauer ein Jahr des Hochfahrens wird. Die Stuttgarter hätten das Potenzial, um danach das Umsatzwachstum und die Margen wieder zu verbessern./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
