HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fielmann nach Eckdaten für 2025 von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Optikerkonzern komme bei den Margenverbesserungen voran, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Donnerstagnachmittag. Und auch die langfristige Strategie Vision 2035 werde untermauert. Verbesserung sieht der Analyst auch im US-Geschäft, wo mehr auf die Kunden eingegangen werde und die Produktivität zulege./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:56 / GMT

