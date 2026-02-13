NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 73 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Brauereikonzerns nehme 2026 zu, schrieb Olivier Nicolai in einem am Freitag vorliegenden Resümee ermutigender Zahlen. Die Anlagestory bleibe reizvoll./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



