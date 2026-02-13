AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 73 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Brauereikonzerns nehme 2026 zu, schrieb Olivier Nicolai in einem am Freitag vorliegenden Resümee ermutigender Zahlen. Die Anlagestory bleibe reizvoll./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
67,24 €
Abst. Kursziel*:
18,98%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
67,20 €
Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
Analyst Name::
Olivier Nicolai
KGV*:
-