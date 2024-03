NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 27,00 auf 27,36 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Ein Zukauf in Rumänien wirke sich steigernd auf das Kursziel aus, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Aufschlag von 1,80 Euro je Ahold-Aktie verringere sich jedoch unter anderem durch eine Erhöhung der Nettoschulden und Pensionsverpflichtungen um 1,40 Euro. Eine neue Preisstrategie im Segment Shop & Stop belaste die Profitabilität des Lebensmittelhändlers./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.