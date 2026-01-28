LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|544,20EUR
|-28,90EUR
|-5,04%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat LVMH von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 640 auf 650 Euro angehoben. Das vierte Quartal des Luxuskonzerns sei weitestgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kursrückgang sei übertrieben und eröffne eine Einstiegsgelegenheit./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
650,00 €
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
543,40 €
|
Abst. Kursziel*:
19,62%
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
544,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,44%
|
Analyst Name::
Katharina Schmenger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
17:59
|Verluste in Paris: CAC 40 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
10:16
|ROUNDUP: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern LVMH - Aktie gibt deutlich nach (dpa-AFX)
|
10:07
|AKTIE IM FOKUS: LVMH unter Druck - Zahlen belasten Luxussektor (dpa-AFX)
|
10:04
|EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:30
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|19:03
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|09:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:03
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|09:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:03
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|09:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|27.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|544,20
|-5,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:59
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19:58
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:03
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|16:14
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|14:40
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|13:20
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:43
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:00
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:56
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:45
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|09:06
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08:52
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Continental Buy
|UBS AG
|08:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|07:53
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07:47
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:27
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:20
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:59
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:57
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|06:48
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.