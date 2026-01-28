LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

544,20EUR -28,90EUR -5,04%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

28.01.2026 19:03:57

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat LVMH von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 640 auf 650 Euro angehoben. Das vierte Quartal des Luxuskonzerns sei weitestgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kursrückgang sei übertrieben und eröffne eine Einstiegsgelegenheit./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Kaufen
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
650,00 €
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
543,40 € 		Abst. Kursziel*:
19,62%
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
544,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,44%
Analyst Name::
Katharina Schmenger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

19:03 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
09:19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
08:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
06:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
06:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 544,20 -5,04% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

