WACKER CHEMIE Aktie
|69,40EUR
|-2,10EUR
|-2,94%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 58 Euro belassen. Schwache Endmärkte und die Zurückhaltung von Industriekunden im Chemiegeschäft hätten auch im vierten Quartal die Geschäftsentwicklung von Wacker Chemie belastet, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob zudem hervor, dass der Konzern mit dem Effizienzprogramm "Pace" sein bislang größtes Kostensenkungsprogramm aufgelegt habe. Im Schlussquartal 2025 seien dafür Einmalaufwendungen von 100 Millionen Euro fällig geworden./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Verkaufen
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
63,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
69,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
15:58
|Schwacher Handel: MDAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
12:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 63 Euro (dpa-AFX)
|
12:33
|ROUNDUP 2: Träge Konjunktur belastet Wacker Chemie - Hoher Verlust 2025 (dpa-AFX)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10:04
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:53
|ROUNDUP: Träge Konjunktur belastet Wacker Chemie - Hoher Verlust 2025 (dpa-AFX)
|
09:37
|AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie schwächeln nach Zahlen nur kurz (dpa-AFX)
|
07:54
|Wacker Chemie verfehlt Jahresprognose und schreibt rote Zahlen (Dow Jones)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|14:40
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|09:06
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08:44
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:40
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|09:06
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08:44
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|02.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|14:40
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|08:21
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|69,40
|-2,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:40
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|13:20
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:43
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:00
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:56
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:45
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|09:06
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08:52
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Continental Buy
|UBS AG
|08:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|07:53
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07:47
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:27
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:20
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:59
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:57
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|06:48
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|PUMA Halten
|DZ BANK