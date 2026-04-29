Airbus Aktie
|174,76EUR
|2,22EUR
|1,29%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten zwar unter den Markterwartungen gelegen, schrieb David Perry am Mittwoch in seiner Reaktion auf den Bericht. Mit einer negativen Kursreaktion rechnet er allerdings aufgrund der bestätigten Jahresziele nicht. Airbus dürfte von einem vermutlich abnehmendem Luftverkehr zudem weniger betroffen sein als Triebwerkhersteller. Perry sieht im jüngsten Kursrutsch insgesamt eine gute Einstiegschance./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
225,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
167,00 €
|
Abst. Kursziel*:
34,73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
174,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,75%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
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