Airbus Aktie

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Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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29.04.2026 06:46:38

Airbus SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten zwar unter den Markterwartungen gelegen, schrieb David Perry am Mittwoch in seiner Reaktion auf den Bericht. Mit einer negativen Kursreaktion rechnet er allerdings aufgrund der bestätigten Jahresziele nicht. Airbus dürfte von einem vermutlich abnehmendem Luftverkehr zudem weniger betroffen sein als Triebwerkhersteller. Perry sieht im jüngsten Kursrutsch insgesamt eine gute Einstiegschance./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
167,00 € 		Abst. Kursziel*:
34,73%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
174,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,75%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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