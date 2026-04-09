Airbus Aktie
|171,16EUR
|-3,40EUR
|-1,95%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus anlässlich aktueller Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die jüngsten Schwierigkeiten bei den Triebwerksauslieferungen von Pratt & Whitney dürften eine Erholung der Flugzeug-Auslieferungen von Airbus voraussichtlich weiter in das zweite Halbjahr 2026 verschieben, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal dürfte das Lieferziel für 2026 von rund 870 Flugzeugen im Fokus der Anleger stehen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
170,42 €
Abst. Kursziel*:
32,03%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
171,16 €
Abst. Kursziel aktuell:
31,46%
Analyst Name::
Ken Herbert
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SE
|20:26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
