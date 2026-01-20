ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 915 auf 830 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf das vierte Quartal der US-Internetbranche beschäftigte sich Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem Bereich Online-Werbung. Das Schlussviertel 2025 habe verhalten begonnen. Der teilweise Regierungsstillstand habe die Werbeausgaben im Oktober beeinträchtigt, doch im November/Dezember hätten sie sich dann wieder erholt und beschleunigt. Der bevorstehende Bericht von Meta für das Schlussviertel 2025, mit Prognosen zu Betriebs- und Investitionsausgaben für 2026, dürfte Ju zufolge die Unsicherheit verringern, mit der die Aktie seit dem Bericht zum dritten Quartal zu kämpfen gehabt habe./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:01 / GMT





