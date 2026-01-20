Meta Platforms Aktie

517,50EUR -0,10EUR -0,02%
Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

20.01.2026 17:04:22

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 915 auf 830 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf das vierte Quartal der US-Internetbranche beschäftigte sich Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem Bereich Online-Werbung. Das Schlussviertel 2025 habe verhalten begonnen. Der teilweise Regierungsstillstand habe die Werbeausgaben im Oktober beeinträchtigt, doch im November/Dezember hätten sie sich dann wieder erholt und beschleunigt. Der bevorstehende Bericht von Meta für das Schlussviertel 2025, mit Prognosen zu Betriebs- und Investitionsausgaben für 2026, dürfte Ju zufolge die Unsicherheit verringern, mit der die Aktie seit dem Bericht zum dritten Quartal zu kämpfen gehabt habe./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:01 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 830,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 610,57 		Abst. Kursziel*:
35,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 607,70 		Abst. Kursziel aktuell:
36,58%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

