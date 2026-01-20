AUMOVIO Aktie

42,84EUR 0,70EUR 1,66%
AUMOVIO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

20.01.2026 12:44:46

AUMOVIO Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Eine mögliche Knappheit an DRAM-Speicherchips könnten die operativen Ergebnisse von Autozulieferern um etwa 5 Prozent belasten, schrieb David Lesne am Montagabend. Auch mehr sei allerdings möglich. Aumovio sei am stärksten betroffen, auch im Bereich Powertrain./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 23:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,80 € 		Abst. Kursziel*:
16,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,71%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUMOVIO

