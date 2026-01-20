AUMOVIO Aktie
|42,84EUR
|0,70EUR
|1,66%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Eine mögliche Knappheit an DRAM-Speicherchips könnten die operativen Ergebnisse von Autozulieferern um etwa 5 Prozent belasten, schrieb David Lesne am Montagabend. Auch mehr sei allerdings möglich. Aumovio sei am stärksten betroffen, auch im Bereich Powertrain./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 23:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,80 €
|
Abst. Kursziel*:
16,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,71%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
