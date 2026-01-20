NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Autobauer habe die Prognosen für 2025 bestätigt, schrieb Stephen Reitman am Dienstag nach einer Telefonrunde mit Analysten. Die operative Marge 2026 dürfte unter der für 2025 liegen. Seine positive Haltung gegenüber der Aktie basiere vor allem auf Maßnahmen der Franzosen zur Sicherstellung einer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der chinesischen Konkurrenz./ajx/tih



