Santander Aktie

10,30EUR -0,09EUR -0,90%
Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 11:46:36

Santander Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes veröffentlichte am Dienstag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der spanischen Banken für das vierte Quartal 2025. Die Bewertungen ließen wenig Spielraum für Enttäuschungen. Bei BBVA und Santander sieht sie jedoch Überraschungspotenzial in der Ausschüttungspolitik. Letztere sind ihr Favorit./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 23:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
11,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
10,27 € 		Abst. Kursziel*:
10,07%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
10,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,71%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

mehr Nachrichten