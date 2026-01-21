Alstom Aktie
|26,43EUR
|0,14EUR
|0,53%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach Eckzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33,40 Euro belassen. Der Bahntechnikkonzern habe einen Rekordwert beim Auftragseingang gemeldet und damit seine Erwartungen leicht und den Bloomberg-Konsens deutlich übertroffen, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe die Marke von 100 Milliarden Euro überschritten, was obendrein eine gute Sichtbarkeit für das Wachstum in den kommenden Jahren biete./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
33,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26,35 €
|
Abst. Kursziel*:
26,76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,37%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
|20.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|26,43
|0,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:15
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:05
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:29
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:11
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|20.01.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|20.01.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research