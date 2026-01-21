Alstom Aktie

26,43EUR 0,14EUR 0,53%
Alstom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

20.01.2026 22:16:05

Alstom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach Eckzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33,40 Euro belassen. Der Bahntechnikkonzern habe einen Rekordwert beim Auftragseingang gemeldet und damit seine Erwartungen leicht und den Bloomberg-Konsens deutlich übertroffen, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe die Marke von 100 Milliarden Euro überschritten, was obendrein eine gute Sichtbarkeit für das Wachstum in den kommenden Jahren biete./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:04 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
33,40 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26,35 € 		Abst. Kursziel*:
26,76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26,43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,37%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

