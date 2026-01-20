ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Gavin Parsons verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf gesammelte Daten zu Dreamlifter-Flügen. Dies korrelierten historisch eng mit den Produktionsraten der 787-Maschinen, schrieb er und sieht nach den Weihnachtsfeiertagen nun einen "starken Start in den Januar"./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 21:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.