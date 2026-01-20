Boeing Aktie

211,35EUR 3,05EUR 1,46%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 17:16:04

Boeing Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Gavin Parsons verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf gesammelte Daten zu Dreamlifter-Flügen. Dies korrelierten historisch eng mit den Produktionsraten der 787-Maschinen, schrieb er und sieht nach den Weihnachtsfeiertagen nun einen "starken Start in den Januar"./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 21:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 247,92 		Abst. Kursziel*:
10,92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 247,58 		Abst. Kursziel aktuell:
11,08%
Analyst Name::
Gavin Parsons 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.

mehr Analysen
17:16 Boeing Buy UBS AG
19.01.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
14.01.26 Boeing Buy UBS AG
13.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 211,10 1,34% Boeing Co.

Aktuelle Aktienanalysen

17:16 Boeing Buy UBS AG
17:04 Meta Platforms Buy UBS AG
17:00 Alphabet A Neutral UBS AG
17:00 Alphabet C Neutral UBS AG
16:14 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
16:08 GSK Underweight Barclays Capital
15:40 FedEx Overweight Barclays Capital
15:09 Walmart Outperform RBC Capital Markets
13:44 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
13:33 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
13:22 Renault Outperform Bernstein Research
13:21 TUI Market-Perform Bernstein Research
13:20 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:15 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:44 AUMOVIO Buy UBS AG
12:32 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
12:03 Scout24 Outperform Bernstein Research
11:49 Diageo Outperform RBC Capital Markets
11:47 Santander Buy UBS AG
11:46 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
11:46 Santander Overweight Barclays Capital
11:46 BBVA Overweight Barclays Capital
11:33 ASML NV Buy UBS AG
11:31 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
11:31 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
11:31 Renault Sell UBS AG
11:31 easyJet Outperform Bernstein Research
11:30 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11:29 Fraport Outperform Bernstein Research
11:29 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11:27 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:25 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
11:25 Airbus Overweight Barclays Capital
11:12 Fresenius Buy UBS AG
11:12 HELLA Hold Deutsche Bank AG
11:11 Air Liquide Outperform Bernstein Research
11:10 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
11:10 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
11:10 Deutsche Bank Hold Warburg Research
11:07 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:02 DocMorris Add Baader Bank
11:02 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
10:42 Douglas Buy Deutsche Bank AG
10:42 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
10:40 BASF Outperform Bernstein Research
10:29 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:24 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:22 Renault Hold Deutsche Bank AG
10:22 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen