Santander Aktie
|10,30EUR
|-0,09EUR
|-0,90%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Ignacio Cerezo zeigte sich optimistisch im Hinblick auf die Zahlen der spanischen Großbank für das vierte Quartal. Der bestätigte Jahresausblick signalisiere ein Übertreffen seiner Prognosen und der aktuellen Konsensschätzungen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,27 €
|
Abst. Kursziel*:
10,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,71%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|11:47
|Santander Buy
|UBS AG
|11:46
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|11:47
|Santander Buy
|UBS AG
|11:46
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|11:47
|Santander Buy
|UBS AG
|11:46
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,30
|-0,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:44
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|12:32
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12:03
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|11:49
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|11:47
|Santander Buy
|UBS AG
|11:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:46
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11:33
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:31
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|Renault Sell
|UBS AG
|11:31
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|11:30
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:27
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|11:25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|11:12
|Fresenius Buy
|UBS AG
|11:12
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:10
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|11:07
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|DocMorris Add
|Baader Bank
|11:02
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|10:42
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:29
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:22
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09:54
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|09:05
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09:03
|TRATON Buy
|UBS AG
|08:54
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|08:50
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08:50
|KRONES Buy
|UBS AG
|08:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:50
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:49
|GEA Buy
|UBS AG