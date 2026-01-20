Santander Aktie

10,30EUR -0,09EUR -0,90%
Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 11:47:40

Santander Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Ignacio Cerezo zeigte sich optimistisch im Hinblick auf die Zahlen der spanischen Großbank für das vierte Quartal. Der bestätigte Jahresausblick signalisiere ein Übertreffen seiner Prognosen und der aktuellen Konsensschätzungen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
11,30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,27 € 		Abst. Kursziel*:
10,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,71%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

mehr Nachrichten

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

mehr Analysen
11:47 Santander Buy UBS AG
11:46 Santander Overweight Barclays Capital
14.01.26 Santander Buy UBS AG
13.01.26 Santander Buy UBS AG
09.01.26 Santander Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 10,30 -0,90% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

Aktuelle Aktienanalysen

12:44 AUMOVIO Buy UBS AG
12:32 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
12:03 Scout24 Outperform Bernstein Research
11:49 Diageo Outperform RBC Capital Markets
11:47 Santander Buy UBS AG
11:46 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
11:46 Santander Overweight Barclays Capital
11:46 BBVA Overweight Barclays Capital
11:33 ASML NV Buy UBS AG
11:31 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
11:31 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
11:31 Renault Sell UBS AG
11:31 easyJet Outperform Bernstein Research
11:30 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11:29 Fraport Outperform Bernstein Research
11:29 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11:27 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:25 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
11:25 Airbus Overweight Barclays Capital
11:12 Fresenius Buy UBS AG
11:12 HELLA Hold Deutsche Bank AG
11:11 Air Liquide Outperform Bernstein Research
11:10 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
11:10 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
11:10 Deutsche Bank Hold Warburg Research
11:07 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:02 DocMorris Add Baader Bank
11:02 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
10:42 Douglas Buy Deutsche Bank AG
10:42 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
10:40 BASF Outperform Bernstein Research
10:29 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:24 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:22 Renault Hold Deutsche Bank AG
10:22 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
10:01 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
09:55 Danone Sell Deutsche Bank AG
09:54 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:51 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
09:32 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
09:05 Volvo AB Buy UBS AG
09:03 TRATON Buy UBS AG
08:54 Siemens Energy Sell UBS AG
08:50 KION GROUP Buy UBS AG
08:50 Knorr-Bremse Buy UBS AG
08:50 KRONES Buy UBS AG
08:50 Schneider Electric Buy UBS AG
08:50 Siemens Buy UBS AG
08:49 GEA Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen