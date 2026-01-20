Alstom Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Nachfrage-Dynamik sei stark gewesen, was sich im Schlussquartal fortzusetzen scheine, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstagabend vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Jahresziele habe der Bahntechnikkonzern zudem bestätigt./ck/he
