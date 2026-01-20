Alstom Aktie

26,27EUR -0,18EUR -0,68%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

20.01.2026 19:46:45

Alstom Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Nachfrage-Dynamik sei stark gewesen, was sich im Schlussquartal fortzusetzen scheine, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstagabend vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Jahresziele habe der Bahntechnikkonzern zudem bestätigt./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:39 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,35 € 		Abst. Kursziel*:
-5,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,83%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alstom S.A.

