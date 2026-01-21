Allianz Aktie

369,60EUR -2,40EUR -0,65%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
21.01.2026 07:20:16

Allianz Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz von 361 auf 404 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kursentwicklung von Europas Versicherern habe sich zuletzt verlangsamt, schrieb Andrew Baker in seinem Branchenkommentar vom Mittwoch. Die Bewertungen lägen inzwischen historisch gesehen eher am oberen Ende. Zudem trübten sich die Aussichten für das Schaden/Unfall-Geschäft (P&C) ein. Baker verschob zudem die Bewertungsbasis seiner Kursziele weiter in die Zukunft. Bei der Allianz führt dies zu einem Anstieg./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Neutral
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
404,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
373,00 € 		Abst. Kursziel*:
8,31%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
369,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,31%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Allianz

