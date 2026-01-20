LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|569,10EUR
|-9,20EUR
|-1,59%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Outperform" belassen. Erstmals in den insgesamt mehr als 40 Jahren Markterfahrung von ihm und seinem Kollegen James Edwardes Jones sei die Wahrscheinlichkeit einer Transaktion bei Moet Hennessy größer als null, schrieb Piral Dadhania am Montagabend. Er sieht aktuell drei Szenarien, um den Wert des Spirituosenherstellers unter dem Dach von LVMH zu schöpfen, an dem auch Diageo beteiligt ist. Die spannendste Möglichkeit wäre wohl eine Abspaltung mit anschließendem Börsengang. Dadhania taxiert den Firmenwert auf 15 Milliarden Euro./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
650,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
566,40 €
|
Abst. Kursziel*:
14,76%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
569,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,22%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 fällt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Euronext-Handel CAC 40 beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
19.01.26