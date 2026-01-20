NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Selten sei die Stimmung im Software-Sektor schlechter gewesen, KI sorge für Unsicherheit,

schrieb Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. SAP dürfte derzeit etwa 15 Prozent über den tiefen Bewertungen früherer Zeiten gehandelt werden, doch sollte für ein Unternehmen mit einem Wachstum der wiederkehrenden Umsätze von fast 15 Prozent die Talsohle allmählich erreicht sein./rob/ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.