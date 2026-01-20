SAP Aktie

194,52EUR -2,08EUR -1,06%
SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 16:14:10

SAP SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Selten sei die Stimmung im Software-Sektor schlechter gewesen, KI sorge für Unsicherheit,
schrieb Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. SAP dürfte derzeit etwa 15 Prozent über den tiefen Bewertungen früherer Zeiten gehandelt werden, doch sollte für ein Unternehmen mit einem Wachstum der wiederkehrenden Umsätze von fast 15 Prozent die Talsohle allmählich erreicht sein./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
193,94 € 		Abst. Kursziel*:
49,53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
194,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,08%
Analyst Name::
Charles Brennan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten