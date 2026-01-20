Heidelberg Materials Aktie

229,10EUR -3,10EUR -1,34%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

20.01.2026 13:20:17

Heidelberg Materials Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Baustoffkonzerne wie Heidelberg Materials und Holcim profitierten mit ihren aggressiven Dekarbonisierungsstrategien von Kostenvorteilen durch das Emissionshandelssystem der EU, schrieb Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Bis 2030 dürften diese Kostenvorteile 15 bis 16 Prozent der für 2025 erwarteten operativen Unternehmensgewinne (Ebitda) beider Unternehmen ausmachen. Die Heidelberger seien hier führend und daher ihr bevorzugter Titel./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:58 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

