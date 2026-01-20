International Consolidated Airlines Aktie
|4,64EUR
|-0,08EUR
|-1,71%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Airlines und Flughafenbetreiber. Dies stütze zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4,90 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,67 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4,06 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
19.01.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.01.26
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|11:30
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|11:30
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|11:30
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,64
|-1,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:44
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|12:32
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12:03
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|11:49
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|11:47
|Santander Buy
|UBS AG
|11:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:46
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11:33
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:31
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|Renault Sell
|UBS AG
|11:31
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|11:30
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:27
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|11:25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|11:12
|Fresenius Buy
|UBS AG
|11:12
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:10
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|11:07
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|DocMorris Add
|Baader Bank
|11:02
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|10:42
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:29
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:22
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09:54
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|09:05
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09:03
|TRATON Buy
|UBS AG
|08:54
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|08:50
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08:50
|KRONES Buy
|UBS AG
|08:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:50
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:49
|GEA Buy
|UBS AG