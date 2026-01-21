Deutsche Telekom Aktie
|26,87EUR
|0,07EUR
|0,26%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani widmete sich am Mittwoch der jüngsten Überarbeitung der Magenta-Mobilfunkpreise. Vor allem die Preise für zusätzliche SIM-Karten im Familientarif änderten sich für künftige Neukunden. Seit Juli 2025 hätten damit die Telekom, Vodafone und O2 die Preise angezogen. 1&1 habe derweil aggressiv die Preise gesenkt. Letztere seien für Haushalte mit zwei SIM-Karten im Einstiegsbereich mit 30GB-Datenvolumen die günstigsten, die Telekom bei Verträgen mit unbegrenztem Datenvolumen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26,81 €
|
Abst. Kursziel*:
45,47%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,14%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
