Deutsche Telekom Aktie

26,87EUR 0,07EUR 0,26%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

21.01.2026 07:05:28

Deutsche Telekom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani widmete sich am Mittwoch der jüngsten Überarbeitung der Magenta-Mobilfunkpreise. Vor allem die Preise für zusätzliche SIM-Karten im Familientarif änderten sich für künftige Neukunden. Seit Juli 2025 hätten damit die Telekom, Vodafone und O2 die Preise angezogen. 1&1 habe derweil aggressiv die Preise gesenkt. Letztere seien für Haushalte mit zwei SIM-Karten im Einstiegsbereich mit 30GB-Datenvolumen die günstigsten, die Telekom bei Verträgen mit unbegrenztem Datenvolumen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26,81 € 		Abst. Kursziel*:
45,47%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,14%
Analyst Name::
Akhil Dattani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

