Ryanair Aktie
|28,30EUR
|-0,65EUR
|-2,25%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers veröffentlichte am Mittwoch den wöchentlichen Preismonitor für Europas Billigflieger. Die Preise hätten im Dezember insgesamt leicht angezogen, dank der Steigerung bei EasyJet und WizzAir. Ryanair habe sich im Dezember ebenso stabil verbessert wie im November./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,91 €
|
Abst. Kursziel*:
23,61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,91%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
15.01.26
|Ryanair-Aktie gewinnt: Elf neue Ziele im Flugplan (dpa-AFX)
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.12.25
|Ryanair-Aktie sinkt: Italien straft Ryanair in Millionenhöhe ab (dpa-AFX)
|
07.12.25