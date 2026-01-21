easyJet Aktie
|5,41EUR
|0,02EUR
|0,41%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers veröffentlichte am Mittwoch den wöchentlichen Preismonitor für Europas Billigflieger. Die Preise hätten im Dezember insgesamt leicht angezogen, dank der Steigerung bei EasyJet und WizzAir. Ryanair habe sich im Dezember ebenso stabil verbessert wie im November./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
5,41 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
4,77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
20.01.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
20.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Easyjet auf 'Sell' - Ziel 465 Pence (dpa-AFX)
|
13.01.26