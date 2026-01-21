Rheinmetall Aktie

1 908,50EUR 10,00EUR 0,53%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 07:03:18

Rheinmetall Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio nahm am Dienstagabend die Anlagestory der Düsseldorfer ab 2030 unter die Lupe. Ein Bewertungsaufschlag sei dann aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials noch immer gerechtfertigt. Die Margen dürften allerdings 2029/30 ihren Zenit erreichen. Für 2035 rechnet Osorio mit einem Umsatz von 66 Milliarden Euro bei einer Marge von 19 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
2 175,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 901,50 € 		Abst. Kursziel*:
14,38%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 908,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,96%
Analyst Name::
Afonso Osorio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
07:03 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
20.01.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
15.01.26 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 908,50 0,53% Rheinmetall AG

Aktuelle Aktienanalysen

07:25 Enel Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:23 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:22 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:22 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:20 Allianz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:15 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:09 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
07:05 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:03 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
06:29 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
06:26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:11 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Alstom Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 Boeing Buy UBS AG
20.01.26 Meta Platforms Buy UBS AG
20.01.26 Alphabet A Neutral UBS AG
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
20.01.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 GSK Underweight Barclays Capital
20.01.26 FedEx Overweight Barclays Capital
20.01.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Renault Outperform Bernstein Research
20.01.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.01.26 AUMOVIO Buy UBS AG
20.01.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
20.01.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
20.01.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 Santander Buy UBS AG
20.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 Santander Overweight Barclays Capital
20.01.26 BBVA Overweight Barclays Capital
20.01.26 ASML NV Buy UBS AG
20.01.26 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 Renault Sell UBS AG
20.01.26 easyJet Outperform Bernstein Research
20.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
20.01.26 Fraport Outperform Bernstein Research
20.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen