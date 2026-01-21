Rheinmetall Aktie
|1 908,50EUR
|10,00EUR
|0,53%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio nahm am Dienstagabend die Anlagestory der Düsseldorfer ab 2030 unter die Lupe. Ein Bewertungsaufschlag sei dann aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials noch immer gerechtfertigt. Die Margen dürften allerdings 2029/30 ihren Zenit erreichen. Für 2035 rechnet Osorio mit einem Umsatz von 66 Milliarden Euro bei einer Marge von 19 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2 175,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 901,50 €
|
Abst. Kursziel*:
14,38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 908,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,96%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
20.01.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
19.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
19.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
19.01.26
|Militärische Spannungen im hohen Norden: Warum die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teils zulegen (finanzen.at)
|
19.01.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|07:03
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 908,50
|0,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:25
|Enel Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:23
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:20
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:05
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:29
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:11
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|20.01.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research