NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Heidelberger zählten wie Saint-Gobain, Geberit, Persimmon und Berkeley Group zu ihren bevorzugten europäischen Baustoffkonzernen, schrieb Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Heidelberg Materials verfüge dank Kostensenkungen, sich aufhellenden europäischen Märkten, seiner Dekarbonisierungsstrategie, Zukäufen und Aktienrückkäufen über eine Reihe von Stellschrauben, um die Schätzungen nach oben zu treiben./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 15:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.