Heidelberg Materials Aktie
|228,80EUR
|-3,40EUR
|-1,46%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Heidelberger zählten wie Saint-Gobain, Geberit, Persimmon und Berkeley Group zu ihren bevorzugten europäischen Baustoffkonzernen, schrieb Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Heidelberg Materials verfüge dank Kostensenkungen, sich aufhellenden europäischen Märkten, seiner Dekarbonisierungsstrategie, Zukäufen und Aktienrückkäufen über eine Reihe von Stellschrauben, um die Schätzungen nach oben zu treiben./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 15:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
228,30 €
|
Abst. Kursziel*:
31,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
228,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,12%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
14:16
|Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.at)
|
19.01.26
|Barclays Capital: Heidelberg Materials-Aktie erhält Overweight (finanzen.at)
|
19.01.26
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
19.01.26
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.01.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
16.01.26
|Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.at)
|
16.01.26
|Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.at)
|
16.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.at)