GSK Aktie

20,52EUR -0,27EUR -1,30%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

20.01.2026 16:08:09

GSK Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK angesichts des bevorstehenden Kaufs von Rapt mit dem Wirkstoff-Kandidaten Ozureprubart in Phase IIb auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1780 Pence belassen. Der Kaufpreis von bis zu 2,2 Milliarden Dollar sei nicht sehr hoch für ein Asset mit Milliarden-Dollar-Umsatzpotenzial, schrieb James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Asset befinde sich aber noch in früherem Entwicklungsstadium. Das dürfte nicht der Fokus von GSK gewesen ein./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
17,80 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
17,84 £ 		Abst. Kursziel*:
-0,25%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
17,96 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,86%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

