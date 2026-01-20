GSK Aktie
|20,52EUR
|-0,27EUR
|-1,30%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK angesichts des bevorstehenden Kaufs von Rapt mit dem Wirkstoff-Kandidaten Ozureprubart in Phase IIb auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1780 Pence belassen. Der Kaufpreis von bis zu 2,2 Milliarden Dollar sei nicht sehr hoch für ein Asset mit Milliarden-Dollar-Umsatzpotenzial, schrieb James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Asset befinde sich aber noch in früherem Entwicklungsstadium. Das dürfte nicht der Fokus von GSK gewesen ein./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
17,80 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
17,84 £
|
Abst. Kursziel*:
-0,25%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
17,96 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,86%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
