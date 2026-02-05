Akzo Nobel Aktie

59,54EUR 0,00EUR 0,00%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 11:50:22

Akzo Nobel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach der Outperformance der Chemiebranche im Zuge ihrer Erholung seit Jahresbeginn rät der Analyst James Hooper, weiterhin sehr selektiv zu bleiben. Fundamental habe sich seit seinem Ausblick auf 2026 nicht viel geändert, schrieb er am Donnerstag. Letztlich folgten die Kurse wohl der Gewinnentwicklung, die erst in den kommenden Monaten klarer werden dürfte./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Market-Perform
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
59,34 € 		Abst. Kursziel*:
2,80%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
59,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,45%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

mehr Analysen
11:50 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
04.02.26 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
03.02.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG
03.02.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Akzo Nobel N.V. 59,54 0,00% Akzo Nobel N.V.

Aktuelle Aktienanalysen

14:21 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
14:20 OMV buy UBS AG
14:19 RATIONAL Overweight Barclays Capital
13:31 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
13:30 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
13:04 Evonik Equal Weight Barclays Capital
12:47 BNP Paribas Buy UBS AG
12:46 Vodafone Group Sell UBS AG
12:46 Santander Buy UBS AG
12:45 ArcelorMittal Neutral UBS AG
12:44 Hannover Rück Buy UBS AG
12:43 Shell Neutral UBS AG
12:43 Prosus Buy UBS AG
12:42 BBVA Buy UBS AG
12:41 RATIONAL Buy UBS AG
12:38 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
12:37 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:36 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
12:36 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
12:35 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
12:35 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
12:34 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
12:32 Santander Halten DZ BANK
12:31 UBS Kaufen DZ BANK
12:20 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:19 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:18 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:16 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:15 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:15 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:00 Ferrari Overweight Barclays Capital
11:59 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
11:58 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
11:57 Bayer Overweight Barclays Capital
11:56 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
11:56 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
11:55 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
11:53 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
11:51 RATIONAL Outperform Bernstein Research
11:51 Linde Outperform Bernstein Research
11:50 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
11:49 BASF Outperform Bernstein Research
11:47 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
11:46 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
11:45 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
11:43 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
11:42 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:42 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:40 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen