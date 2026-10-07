Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 7400 auf 7600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gesamte Bergbaubranche Europas habe sich im dritten Quartal und im gesamten bisherigen Jahresverlauf stark entwickelt, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob vor allem den kräftigen Anstieg des Kupferpreises hervor, nannte allerdings auch Belastungsfaktoren wie steigende Anleiherenditen und den stärkeren US-Dollar./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
76,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
83,96 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
70,98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
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