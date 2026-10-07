Sanofi Aktie
|70,81EUR
|0,38EUR
|0,54%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
07.10.2026 07:45:50
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Pharmakonzern dürfte am 30. Oktober über ein solides drittes Quartal berichten, schrieb Richard Vosser in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Zahlen. Eine Bestätigung des Ausblicks sollte die Konsensschätzungen untermauern./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
70,57 €
|
Abst. Kursziel*:
34,62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
70,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,16%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|70,34
|-0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:14
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|06.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|06.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research