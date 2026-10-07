ASML NV Aktie
|1 626,20EUR
|1,40EUR
|0,09%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Nachfrage-Indikationen für den Chipzulieferer sähen robust aus, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die am 14. Oktober anstehenden Quartalszahlen. Erste Hinweise auf das kommende Jahr deuteten auf eine im Vergleich zu den Markterwartungen bessere Geschäftsentwicklung hin./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 23:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2 100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 635,60 €
|
Abst. Kursziel*:
28,39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 626,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,14%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
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|Zuversicht in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone (finanzen.at)
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|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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06.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
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|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 626,20
|0,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:14
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|06.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|06.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research