ASML NV Aktie

1 626,20EUR 1,40EUR 0,09%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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07.10.2026 07:45:08

ASML NV Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Nachfrage-Indikationen für den Chipzulieferer sähen robust aus, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die am 14. Oktober anstehenden Quartalszahlen. Erste Hinweise auf das kommende Jahr deuteten auf eine im Vergleich zu den Markterwartungen bessere Geschäftsentwicklung hin./rob/gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 23:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2 100,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 635,60 € 		Abst. Kursziel*:
28,39%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 626,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,14%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:45 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 ASML NV Buy UBS AG
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
14.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 626,20 0,09% ASML NV

Aktuelle Aktienanalysen

08:14 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:45 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:45 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
07:01 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Apple Neutral UBS AG
06.10.26 RATIONAL Buy Warburg Research
06.10.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
06.10.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
06.10.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Roche Outperform Bernstein Research
06.10.26 GEA Overweight Barclays Capital
06.10.26 Fraport Underweight Barclays Capital
06.10.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
06.10.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
06.10.26 L'Oréal Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
06.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
06.10.26 Shell Neutral UBS AG
06.10.26 Eni Buy UBS AG
06.10.26 BP Buy UBS AG
06.10.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
06.10.26 DHL Group Neutral UBS AG
06.10.26 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.10.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
06.10.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
06.10.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.10.26 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
06.10.26 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
06.10.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
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