NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Jose M Asumendi äußerte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu den mittelfristigen Finanzprognosen, die der Sportwagenbauer auf seiner Kapitalmarktveranstaltung vorgestellt hat. Seiner Meinung nach dürften die Umsatzziele maßgeblich von der Preisgestaltung und dem Modellmix angetrieben werden. Er begrüßte zudem die angestrebte Barmittelentwicklung, die die Aktionärsvergütung weiter stützen sollte./rob/gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:44 / BST



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