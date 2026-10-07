Porsche vz. Aktie
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WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Jose M Asumendi äußerte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu den mittelfristigen Finanzprognosen, die der Sportwagenbauer auf seiner Kapitalmarktveranstaltung vorgestellt hat. Seiner Meinung nach dürften die Umsatzziele maßgeblich von der Preisgestaltung und dem Modellmix angetrieben werden. Er begrüßte zudem die angestrebte Barmittelentwicklung, die die Aktionärsvergütung weiter stützen sollte./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42,66 €
|
Abst. Kursziel*:
17,21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,07%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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