United Internet Aktie
|24,14EUR
|0,04EUR
|0,17%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
United Internet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat United Internet angesichts der angekündigten Zeichnung einer Kapitalerhöhung der Tochter 1&1 auf "Buy" belassen. Analyst Gareth Davies verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass United Internet für die rund 35 Millionen neuen 1&1-Aktien eine Darlehensforderung an die Telekomtochter übertrage. Der Markt dürfte dies ihm zufolge als Mechanismus werten, mit dem United Internet seine Beteiligung zum aktuellen Aktienkurs und nicht mit einem Aufschlag erhöhe. Sollte der Mutterkonzern einen Anteil von 90 Prozent erreichen, wäre ein Verschmelzungs-Squeeze-out und damit die Eingliederung von 1&1 in United Internet möglich, schrieb er./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,12 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Gareth Davies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Internet AG
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06.10.26
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06.10.26
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05.10.26
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05.10.26
|EQS-Adhoc: United Internet AG participates in capital increase against contributions in kind at 1&1 AG (EQS Group)
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05.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
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05.10.26
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05.10.26
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|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|11:19
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|11:19
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|24,18
|0,33%
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|11:36
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:34
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|11:29
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|11:27
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|11:22
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:21
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|11:20
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:19
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:17
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:45
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:44
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:13
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:53
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:44
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:38
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:14
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG